У неділю, 26 листопада, завершилася чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція).
Переможцем гонки став німецький біатлоніст Роман Реєс. Він випередив партнера по команді Юстуса Штрелова і іменитого норвежця Йоханнеса Бо.
Україну в цій гонці представляли Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Денис Насико та Антон Дудченко. З п'ятірки українців в очки пробився тільки Артем Тищенко, який фінішував на 38-му місці з однією штрафною хвилиною.
Етап Кубка світу в Естерсунді. Результати чоловічої індивідуальної гонки
1. Роман Реєс (Німеччина) (0+0+0+1) 51:27,2
2. Юстус Штрелов (Німеччина) (0+1+0+0+0) +12,1
3. Йоханнес Бо (Норвегія) (1+0+0+0+1) +25,0
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38. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +3:26,3
49. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+0+0+1) +4:17,4
52. Богдан Цимбал (Україна) (0+1+0+0) +4:32,2
54. Денис Насико (Україна) (2+0+0+0) +4:42,6
56. Антон Дудченко (Україна) (2+0+0+1) +4:46,6
Нагадаємо, перший етап Кубка світу в Естерсунді стартував 25 листопада класичною змішаною естафетою. Перемогу в ній здобула збірна Франції.
Напередодні в Естерсунді відбулася жіноча індивідуальна гонка, яку виграла представниця Італії Ліза Віттоцці. Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко.