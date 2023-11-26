Переможцем чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді став Роман Реєс з Німеччини.

У неділю, 26 листопада, завершилася чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція).

Переможцем гонки став німецький біатлоніст Роман Реєс. Він випередив партнера по команді Юстуса Штрелова і іменитого норвежця Йоханнеса Бо.

Україну в цій гонці представляли Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Денис Насико та Антон Дудченко. З п'ятірки українців в очки пробився тільки Артем Тищенко, який фінішував на 38-му місці з однією штрафною хвилиною.

Відео дня

Етап Кубка світу в Естерсунді. Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Роман Реєс (Німеччина) (0+0+0+1) 51:27,2

2. Юстус Штрелов (Німеччина) (0+1+0+0+0) +12,1

3. Йоханнес Бо (Норвегія) (1+0+0+0+1) +25,0

...

38. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +3:26,3

49. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+0+0+1) +4:17,4

52. Богдан Цимбал (Україна) (0+1+0+0) +4:32,2

54. Денис Насико (Україна) (2+0+0+0) +4:42,6

56. Антон Дудченко (Україна) (2+0+0+1) +4:46,6

Нагадаємо, перший етап Кубка світу в Естерсунді стартував 25 листопада класичною змішаною естафетою. Перемогу в ній здобула збірна Франції.

Напередодні в Естерсунді відбулася жіноча індивідуальна гонка, яку виграла представниця Італії Ліза Віттоцці. Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко.

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