Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко.

У неділю, 26 листопада, у шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка серед жінок в рамках Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобула Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці.

Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко - 22-е місце з 2 штрафними хвилинами. Останньою в очкову зону потрапила Ганна Кривонос - 40-е місце і 1 залікове очко.

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Христина Дмитренко посіла 43-е місце, Любов Кип'яченкова фінішувала 48-ю, а Анастасія Меркушина - 83-ю.

Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0) 44:03,9

2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0+0) +10,1

...

22. Ірина Петренко (Україна) (0+1+0+0+1) +3:00,6

40. Анна Кривонос (Україна) (0+0+0+2) +4:08,2

43. Христина Дмитренко (Україна) (1+0+0+1) +4:15,6

48. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1+0+1) +4:34,6

83. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+2+2) +7:55,9

Додамо, що 25 листопада в Естерсунді відбулася класична змішана естафета. Україну в ній представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" зуміли фінішувати восьмими. Перемогу здобула команда Франції.

Нагадаємо, Естерсунд приймає перший етап Кубка світу з біатлону. Всього в рамках сезону 2023/24 відбудуться 9 етапів Кубка світу. Змагання в Естерсунді триватимуть з 25 листопада по 3 грудня.

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