У неділю, 12 березня, в шведському Естерсунді завершився жіночий мас-старт на 12,5 км, який проходив в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.
Перемогу в гонці здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер. Спортсменка не допустила промахів на чотирьох рубежах і пройшла дистанцію за 31.58,5.
Друге місце посіла представниця Франції Лу Жанмоно, яка поступилася лідеру 6,3 секунди. Третьою до фінішу прийшла француженка Жулія Сімон.
Україна в жіночому мас-старті в Естерсунді представлена не була.
Кубок світу з біатлону: результати жіночого мас-старту в Естерсунді
- Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 31:58.5
- Лу Жанмоно (Франція, 0+0+0+0)+6.3
- Жулія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +11.1
- Марті Олсбю Ройзелланн (Норвегія, 0+0+0+1)+40.1
- Каролін Коломбо (Франція, 1+0+1+0)+40.1
Додамо, що 12 березня в шведському Естерсунді також пройде чоловічий мас-старт. Гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ця естафета закриє програму восьмого етапу Кубка світу.
Нагадаємо, 11 березня в Естерсунді пройшла чоловіча естафета, перемогу в якій здобула Норвегія. Українці посіли п'яте місце, що є найкращим виступом в естафетах в нинішньому сезоні.