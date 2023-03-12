Переможницею гонки стала італійка Доротея Вірер.

У неділю, 12 березня, в шведському Естерсунді завершився жіночий мас-старт на 12,5 км, який проходив в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер. Спортсменка не допустила промахів на чотирьох рубежах і пройшла дистанцію за 31.58,5.

Друге місце посіла представниця Франції Лу Жанмоно, яка поступилася лідеру 6,3 секунди. Третьою до фінішу прийшла француженка Жулія Сімон.

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Україна в жіночому мас-старті в Естерсунді представлена не була.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого мас-старту в Естерсунді

Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 31:58.5

Лу Жанмоно (Франція, 0+0+0+0)+6.3

Жулія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +11.1

Марті Олсбю Ройзелланн (Норвегія, 0+0+0+1)+40.1

Каролін Коломбо (Франція, 1+0+1+0)+40.1

Додамо, що 12 березня в шведському Естерсунді також пройде чоловічий мас-старт. Гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ця естафета закриє програму восьмого етапу Кубка світу.

Нагадаємо, 11 березня в Естерсунді пройшла чоловіча естафета, перемогу в якій здобула Норвегія. Українці посіли п'яте місце, що є найкращим виступом в естафетах в нинішньому сезоні.

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