У четвер, 30 листопада, у шведському Естерсунді пройшла класична чоловіча естафета в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Переможцями гонки стали біатлоністи з Норвегії, друге місце посіла Франція, третя позиція за Німеччиною.
Збірна України фінішувала на 14-й позиції.
"Синьо-жовті" виступили в наступному складі: Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.
Тищенко стартував першим та передав естафету 12-м з відставанням 41,3 секунди. Другим на трасу вийшов Артем Прима і передав естафету 10-м з відставанням 1.31,0. Тарас Лесюк біг на третьому етапі і закінчив гонку 11-м з відставанням команди 2.51,6. Фінішером збірної України був Антон Дудченко, на стрільбі лежачи він заробив 3 штрафних кола, стійку пройшов чисто і в підсумку фінішував на 14-й позиції.
Кубок світу. Естерсунд. Естафета. Чоловіки
1. Норвегія - 1.14.28, 4 (0+7)
2. Франція - 20,6 (0+11)
3. Німеччина - 50,5 (1+16)
4. Австрія - 1.44, 5 (0+2)
5. Італія - 1.45, 0 (0+16)
6. Швеція - 2.17, 9 (2+16)
14. Україна - 4.58, 5 (3+9)
Нагадаємо, перший етап Кубка світу в Естерсунді стартував 25 листопада і триватиме до 3 грудня.
29 листопада в Естерсунді відбулася жіноча естафета, переможницями якої стали представниці Норвегії. Збірна України фінішувала на 12-й позиції.
Додамо, що 1 грудня в Естерсунді відбудеться жіночий спринт.