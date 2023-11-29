Українські біатлоністки прийшли до фінішу 12-ми.

У середу, 29 листопада, у шведському Естерсунді в рамках етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча класична естафета.

Переможницями естафети стали представниці Норвегії, друге місце посіла команда Швеції, третіми до фінішу прийшли німецькі біатлоністки.

Збірна України виступила в такому складі: Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

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Українки виступили невдало. Вони фінішували лише на 12 місці, програвши лідерам більше 6 хвилин.

Відзначимо, що Дар'я Блашко пішла на штрафне коло на другому етапі, вона не змогла закрити мішень додатковими патронами.

Кубок світу. Естерсунд. Естафета. Жінки

1. Норвегія (0+9) 1:18:48.3

2. Швеція (1+9) + 41.6

3. Німеччина (0+4) + 47.9

4. Швейцарія (0+10) +2:19.9

5. Франція (1+10) +2:23.4

6. Чехія (3+13) + 2: 47.9

...

12. Україна (1+9) + 6:05.3

Нагадаємо, перший етап Кубка світу в Естерсунді стартував 25 листопада і триватиме до 3 грудня.

30 листопада на етапі Кубка світу в Естерсунді відбудеться чоловіча естафета.

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