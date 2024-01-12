Юлія Джима показала найкращий результат серед українок, фінішувавши на 13-й позиції.

У п'ятницю, 12 січня, у німецькому Рупольдінгу пройшов жіночий спринт в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Переможницею гонки стала норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд. Представниця Швеції Мона Брорссон стала другою, поступившись Тандреволд 18,2 секунди. Замкнула трійку лідерів Ліза Віттоцці з Італії, яка програла переможниці гонки рівно 19 секунд. Жодна зі спортсменок не помилялася на стрільбі.

Україну в гонці представили: Юлія Джима, Любов Кіп'яченкова, Олена Городна, Надія Бєлкіна.

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Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю. Для Юлії це найкращий результат сезону в особистих гонках. Її попередній найкращий результат - 18-е місце в гонці переслідування в Ленцергайді.

Відзначимо, що лідер загального заліку Кубка світу француженка Жюстін Бреза-Буше не потрапила за підсумками спринту в топ-10: спортсменка стала 12-ю, допустивши по одному промаху на кожному вогневому рубежі.

Кубок світу з біатлону. Рупольдінг. Спринт. Жінки

1. Інгрід Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) - 19.25,4 (0+0)

2. Мона Брорссон (Швеція) - 18,2 (0+0)

3. Ліза Віттоцці (Італія) - 19,0 (0+0)

4. Лу Жанмонно (Франція) - 24,8 (0+0)

5. Ельвіра Еберг (Швеція) - 33,9 (2+0)

6. Яніна Хеттіх-Вальц (Німеччина) - 35,0 (0+0)

...

13. Юлія Джима (Україна) - 57,8 (0+0)

68. Любов Кіп'яченкова (Україна) - 2.56,9 (2+1)

70. Надія Бєлкіна (Україна) - 2.57,9 (2+0)

83. Олена Городна (Україна) - 3.28,1 (1+1)

Додамо, що Юлія Джима стала єдиною українською біатлоністкою, яка відібралася в гонку переслідування.

Кубок світу з біатлону: результати 5-го етапу в Рупольдінгу

П'ятий етап Кубка світу в Рупольдінгу стартував 10 січня жіночою естафетою, перемогу в якій здобула збірна Франції.

11 січня у німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета. Перемогу в ній здобула збірна Норвегії.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше.

У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

13 січня в Рупольдінгу відбудеться чоловічий спринт. На 14 січня заплановані жіноча і чоловіча гонки переслідування.

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