Жіноча збірна України посіла п'яте місце в естафеті в німецькому Рупольдингу.

У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася класична жіноча естафета.

Перемогу в гонці здобула збірна Франції. Команда у складі Лу Жанмонно, Жан Рішар, Софі Шово і Жюлії Сімон пройшла гонку без штрафних кіл, використавши 4 додаткових патрона.

Другими до фінішу прийшли представниці Швеції. Трійку призерів замкнули німецькі біатлоністки.

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Збірна України посіла п'яте місце, показавши найкращий результат жіночої команди в естафеті з грудня 2021 року.

Виступила Україна в наступному складі: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко.

Також варто відзначити провальний виступ в даній естафеті лідируючої в Кубку Націй збірної Норвегії. Вони фінішували лише десятими. По ходу гонки норвежки зайшли на два штрафних кола. Востаннє жіноча збірна Норвегії була поза подіумом в естафеті на Кубку світу в січні 2023 року. Тоді на етапі в Антерсельві норвежки стали шостими.

Кубок світу з біатлону. Рупольдінге. Естафета. Жінки

1. Франція - 1.08.44,5 (0+4)

2. Швеція - 8,7 (0+3)

3. Німеччина - 46,7 (0+3)

4. Швейцарія - 1.22,3 (0+7)

5. Україна - 1.36,1 (0+4)

6. Італія - 1.40,7 (0+9)

Додамо, що чоловіча естафета в рамках п'ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу відбудеться в четвер, 11 січня.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

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