Збірна України завершила естафету на 18-й позиції.

У четвер, 11 січня, у німецькому Рупольдингу пройшла класична чоловіча естафета в рамках п'ятого етапу Кубка світу-2023/2024 з біатлону.

Переможцями естафети стали представники збірної Норвегії. Команда у складі Стурли Легрейда, Йоханнеса Дале-Шевдала, Тарʼєя Бо і Ветле Крістіансена пройшла гонку без штрафних кіл, використавши вісім додаткових патронів.

Другою до фінішу прийшла команда Німеччини. Трійку призерів замкнули італійці.

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Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насіко та Віталій Мандзін.

"Синьо-жовті" фінішували на 18-й позиції. Артем Прима передав естафету 23-м. Дмитро Підручний закінчив свій етап 22-м. Денис Насіко закінчив третій етап на 19-й позиції. Віталій Мандзін пішов на штрафне коло на четвертому етапі та прийшов до фінішу 18-м.

Кубок світу з біатлону. Рупольдинг. Естафета. Чоловіки

1. Норвегія - 1.09.49, 6 (0+8)

2. Німеччина - 45,0 (2+7)

3. Італія - 58,7 (0+10)

4. Франція - 1.11, 0 (1+10)

5. Австрія - 1.22, 8 (0+2)

6. Словенія - 1.23, 8 (0+2)

...

18. Україна - 4.44, 5 (2+11)

Відзначимо, що чоловіча збірна Норвегії достроково виграла загальний залік естафетних гонок Кубка світу-2023/2024.

У поточному сезоні норвежці не програли жодної естафети, здобувши чотири перемоги поспіль. При цьому всього їх переможна серія на Кубку світу триває вже 11 гонок.

Відзначимо, що в рамках решти чотирьох етапів Кубка світу запланована ще одна чоловіча естафета. Навіть у разі, якщо збірна Норвегії на ній не виступить, а їх найближчі конкуренти німці стануть першими, "Малий кришталевий глобус" все одно відправиться до Норвегії.

Додамо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу стартував 10 січня жіночою естафетою. Перемогу в естафеті здобула збірна Франції.

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