Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина.

У п'ятницю, 1 грудня, у шведському Естерсунді пройшов жіночий спринт в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представляли: Анна Кривонос, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова і Дар'я Блашко.

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина - 48-е місце.

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Виграла гонку представниця Франції Лу Жанмонно. Друге місце посіла Кароліне Оффігстад Кноттен з Норвегії. Третьою до фінішу прийшла Норвезька біатлоністка Юні Арнеклейв.

Кубок світу. Естерсунд. Спринт. Жінки

1. Лу Жанмонно (Франція) - 20.05,6 (0+0)

2. Кароліне Оффігстад Кноттен ( Норвегія) - 8,5 (1 + 0)

3. Юні Арнеклейв (Норвегія) - 17,6 (0+1)

4. Франциска Пройс (Німеччина) - 18,3 (1+1)

5. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 20,0 (0+1)

...

48. Анастасія Меркушина (Україна) - 2.08,5 (1+1)

49. Христина Дмитренко (Україна) - 2.10,2 (0+2)

62. Анна Кривонос (Україна) - 2.31,4 (1+2)

74. Любов Кип'яченкова (Україна) - 3.00,1 (3+1)

78. Дар'я Блашко (Україна) - 3.11,8 (0+1)

Нагадаємо, 30 листопада у шведському Естерсунді пройшла класична чоловіча естафета. Переможцями гонки стали біатлоністи з Норвегії. Збірна України фінішувала на 14-й позиції.

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді стартував 25 листопада і триватиме до 3 грудня. У суботу, 2 грудня, в Естерсунді відбудеться чоловічий спринт.

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