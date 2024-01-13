Найкращий результат серед українців показав Денис Насико, який фінішував на 39-й позиції.

У суботу, 13 січня, у німецькому Рупольдінгу пройшов чоловічий спринт в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув біатлоніст з Норвегії Ветле Шоста Крістіансен. Він подолав дистанцію без помилок на вогневих рубежах.

Представник Італії Томмазо Джакомель фінішував другим: допустивши одну помилку на стрільбі лежачи і поступившись лідеру 16,9 секунди. Замкнув трійку лідерів норвежець Тар'єй Бо. Він відстрілявся без промахів, але програв своєму співвітчизнику на фініші 20,1 секунди.

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Україну в гонці представляли: Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Віталій Мандзін, Артем Тищенко та Денис Насико.

Найкращим серед українців став Насико, який показав 39-й результат.

Відзначимо, що лідер загального заліку Кубка світу з біатлону Йоханнес Бо завершив спринт лише дев'ятим: він поступився Крістіансену 43,6 секунди з одним промахом на першому вогневому рубежі.

Кубок світу з біатлону. Рупольдінг. Спринт. Чоловіки

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 22.27,2 (0+0)

2. Томазо Джакомель (Італія) - 16,9 (1+0)

3. Тар'єй Бо (Норвегія) - 20,1 (0+0)

4. Емільєн Жаклен (Франція) - 20,9 (0+0)

5. Йоганнес Дале ( Норвегія) - 23,0 (0+2)

6. Юстус Штрелов (Німеччина) - 33,8 (0+1)

...

39. Денис Насико (Україна) - 1.39,1 (0+0)

41. Тарас Лесюк (Україна) - 1.41,9 (0+1)

53. Віталій Мандзін (Україна) - 1.54,7 (0+2)

59. Артем Тищенко (Україна) - 2.01,7 (0+1)

70. Антон Дудченко (Україна) - 2.16,9 (2+0)

Кубок світу з біатлону: результати 5-го етапу в Рупольдінгу

Етап Кубка світу в Рупольдінгу стартував 10 січня жіночою естафетою, перемогу в якій здобули французькі біатлоністки.

У другий день змагань, 11 січня, відбулася чоловіча естафета, яка завершилася перемогою збірної Норвегії.

12 січня в Рупольдінгу пройшов жіночий спринт, переможницею якого стала норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

На 14 січня в Рупольдінгу заплановані жіноча і чоловіча гонки переслідування.

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