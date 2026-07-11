Кривдниця Костюк стала переможницею Вімблдону

Завдяки цьому успіху вона розпочне наступний тиждень у топ-10 світового рейтингу.

Чеська тенісистка Лінда Носкова, яка здолала Марту Костюк, стала переможницею Вімблдону-2026 - у фінальному поєдинку 21-річна тенісистка перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову. Про це повідомляє "Суспільне спорт".

На старті першого сету Носкова активніше розпочала сутичку, вирвавшись вперед 4:1. Мухова спробувала скоротити відставання, але змогла відіграти лише один гейм, а партія завершилася перемогою Носкової 6:2.

Потім у другому сеті тенісистки розпочали з обміну геймами до рахунку 2:2. Після цього Носкова захопила ініціативу в матчі, довівши перевагу до рахунку 5:2.

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При цьому, у восьому геймі тричі виходила на матчпойнт, але Мухова не дозволила суперниці їх реалізувати, забравши перемогу в партії. Перемога дозволила Муховій розпочати власну серію, в якій вона вирвала перемогу в партії з рахунком 7:5.

Вирішальний сет Носкова розпочала з ривка у три виграні гейми. Мухова перервала серію суперниці, але п'ятий гейм також відійшов до активу 21-річної тенісистки. Після цього тенісистки продовжили обмін геймами, який закінчився перемогою Носкової з рахунком 6:3.

Вімблдон-2026. Фінал (жінки)

Кароліна Мухова (Чехія, 10) - Лінда Носкова (Чехія, 9) 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Варто зазначити, що Мухова до фіналу цьогорічного Вімблдону вийшла завдяки перемозі над сьмою ракеткою світового рейтингу Коко Гофф. Тоді як Носкова у півфіналі здолала українку Марту Костюк.

За увесь час Мухова та Носкова лише одного разу зустрічалися в очних протистояннях: торік зіграли у 1/16 US Open, де перемогу в трьох сетах здобула більш досвідчена Мухова.

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