Костюк- Носкова: чи змогла українська тенісистка пробитися в фінал Вімблдона

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Українська тенісистка Марта Костюк в 1/2 фіналу Вімблдона програла чеській тенісистці Лінді Новіковій, повідомляє Чемпіон.

Видання поділилося, що Костюк (13) не зуміла вийти в фінал, поступившись у півфінальному поєдинку чешці Лінді Носковій (12). Примітно, що матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Примітно, що супериниці зустрічалися вдруге, у кожної тенісистки було по одній перемозі.

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Видання додало, що у вирішальному матчі змагань Носкова зіграє проти співвітчизниці Кароліни Мухової (9).

Зазначається, що Костюк вдруге у кар'єрі зіграла півфінал турніру Grand Slam. Місяць тому на Ролан Гаррос їй теж не вдалося вийти у фінал.

Костюк стала другою українкою, яка виступила у фіналі Вімблдона. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній у 2019-му та 2023-му роках.

Наголошується, що попри поразку, з наступного тижня киянка встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11 позицію.

Марта Костюк: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Костюк розплакалася після перемоги в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату Франції й розповіла, що російська ракета ледь не влучила в будинок її батьків. Костюк показала фотографію руйнувань на телефоні на прес-конференції. Вона поділилася, що будинок її батьків серед диму та вогню, що охопили розташований неподалік житловий комплекс. За словами тенісистки, її нудило від думки, що якби ракета була на 100 метрів ближче, вона могла б втратити батьків та сестру через російський удар. Костюк зізналася, що через це їй було дуже складно так швидко все осмислити і вийти на корт.

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