Ексзірка 'Динамо' Бєсєдін вирішив завершити кар'єру у віці 30 років, - ЗМІ

Бєсєдін є вихованцем харківського "Металіста" та київського "Динамо".

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін заявив, що вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Про це пише "Футбол 24".

За даними видання, після відходу з чеського "Артис Брно" 30-річний Бєсєдін вирішив не шукати новий клуб.

Бєсєдін є вихованцем харківського "Металіста" та київського "Динамо". За київський клуб він грав з 2013 по 2023 рік, провівши 143 матчі в його складі. За цей час футболіст забив 35 голів і віддав 13 результативних передач.

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Бєсєдін двічі ставав чемпіоном України у складі "Динамо" та один раз вигравав Кубок України. Також він виступав за кіпрський клуб "Омонія" та казахстанський "Ордабаси".

УЄФА виступає проти повернення російських клубів і збірних на міжнародні турніри

Раніше The Guardian повідомляв, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готова заблокувати повернення російських команд до міжнародних футбольних змагань після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв з країни дискваліфікацію.

УЄФА поки що не прокоментувала ситуацію, але джерела в кількох національних асоціаціях заявили, що реальних перспектив повернення російських команд до європейського футболу немає.

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