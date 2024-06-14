Відомо, що ірландський боєць не виступав на рингу з 2021 року.

Бій, який означав повернення Конора Макгрегора на ринг, було скасовано за два тижні до того, як він мав відбутися в Лас-Вегасі. Як стало відомо, ірландський боєць змішаних єдиноборств отримав "травму". Про це заявив виконавчий директор UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат - УНІАН) Дейна Вайт, передає Sky News.

У виданні уточнили, що більше ніяких подробиць не було надано. Такі новини означають, що Конор Макгрегор не зможе взяти участь у UFC 303 29 червня, де він мав битися з Майклом Чендлером.

Відомо, що ірландець, який має 22 перемоги та шість поразок, не виступав у UFC з липня 2021 року, адже отримав перелом ноги в бою з Дастіном Пуар'є.

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За словами Вайта, у новому "головному бою" чемпіон у напівважкій вазі Алекс Перейра буде захищати свій пояс проти Іржі Прохазки.

Раніше Дейна Вайт наголошував, що повернення Макгрегора було "лише питанням часу".

"За лаштунками відбуваються різні речі, і вся справа у виборі часу. Чендлер був готовий, але Конор не був готовий. Ми говорили про це на одній з недавніх пресконференцій - у нього було багато зобов'язань, з якими він повинен був впоратися. Ви не хочете, щоб він погоджувався на бій, коли у нього купа зобов'язань, і він не може тренуватися на 100% для бою", - зазначив виконавчий директор UFC.

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