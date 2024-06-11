У мережі з'явилося відео, де Ф'юрі в стані алкогольного сп'яніння виводять з бару в Моркамі.

Через три тижні після бою з Олександром Усиком британський боксер втрапив у неприємний п'яний інцидент. Відпочиваючи в барі, він перебрав з алкоголем та ледь тримався на ногах, повідомляє британський таблоїд The Sun.

Видання зазначило, що колишнього чемпіона суперважкої ваги Тайсона побачили в одному з пабів міста Моркама. Помітивши, що боксер випив забагато алкоголю, охоронці закладу вивели його на вулицю.

"На кадрах видно, як легендарний боксер піднімається на коліна перед тим, як вдаритися головою об ліхтарний стовп", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Близькі джерела Ф'юрі, зазначили, що той більше року не вживав алкоголю і почувався досить погано, тому виникла така ситуація. А після того, як у мережі з'явилося відповідне відео, деякі вболівальники жартували, що Ф'юрі, здавалося, все ще був похитнутий після свого дев'ятого раунду у бою з українцем Усиком.

Бій Ф'юрі з Усиком - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, після того, як Ф'юрі програв бій Олександру Усику, він відзначився черговою скандальною заявою. Він заявив, що українець здобув перемогу лише тому, що в його країні війна та переконував вболівальників, що він виграв більшість раундів.

Незадовго британський боксер підтвердив проведення реваншу проти Усика, а його промоутер назвав час та місце.

"Френк Воррен сказав, що вони реалізують плани щодо другого бою, який відбудеться в жовтні в Саудівській Аравії", - повідомив спортивний оглядач Майкл Бенсон.

Проте радник Саудівської Аравії при королівському дворі в ранзі міністра і голова Головного управління розваг Туркі бін Абдул Мохсен Аль-Шейх назвав офіційну дату бою-реваншу. За його словами, бій відбудеться 21 грудня цього року.

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