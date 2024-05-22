Бій має відбутися у жовтні в Саудівській Аравії.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі планує провести бій-реванш проти українця Олександра Усика. Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен, інформує у соцмережі Х спортивний оглядач Майкл Бенсон.

Цитуючи промоутера, журналіст зазначив: Тайсон Ф'юрі підтвердив, що наступним він проведе реванш проти Олександра Усика.

"Він (Френк Воррен - УНІАН) сказав, що вони реалізують плани щодо другого бою, який відбудеться в жовтні в Саудівській Аравії", - написав Бенсон. Відео дня

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Британський промоутер Френк Воррен, представник екс-чемпіона світу за версією WBC у хевівейті Тайсона Ф'юрі пояснив слова боксера про перемогу Усика через війну. Він зазначив, що у Тайсона "біполярний розлад, такі люди говорять те, що думають".

"Ви бачили, що Тайсон цілував Усика після бою щонайменше тричі в лоб і в щоку. Ф’юрі казав у минулому, що завершує з боксом, але потім майже одразу повертався, це один із симптомів людей, у яких є ця жахлива хвороба", - пояснив Воррен.

Раніше Ф'юрі відзначився черговою скандальною заявою, сказавши, що не погоджується з перемогою Усика. За словами британця, "його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни".

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