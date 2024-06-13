Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко може залишити команду під час літнього трансферного вікна.
За інформацією порталу TBR Football, "каноніри" напередодні Чемпіонату Європи з футболу повідомили гравцю, що більше не зацікавлені в його послугах у наступному сезоні й те, що його виставляють на трансфер.
На думку головного тренера команди Мікеля Артети, Зінченко не відповідає рівню команди.
Нагадаємо, у сезоні 2023-2024 Англійської прем'єр-ліги Зінченко за "Арсенал" відіграв у 35 матчах, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
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У травні стало відомо, що 27-річний український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб уже влітку.
За його інформацією, мюнхенська "Баварія" не відмовилися від ідеї придбання Зінченка і планує купити українця у наступне трансферне вікно. За даними ЗМІ, "Арсенал" хоче отримати за Зінченка 45 млн євро, і "Баварія" готова заплатити таку суму. Очікується, що Зінченко замінить в "Баварії" Альфонсо Девіса, який може залишити команду.
У квітні британський журналіст видання Sky Sports Рассел Тейлор негативно оцінив виступи Зінченка у "Арсеналі". наразі в Олександра Зінченка, який бореться за місце в основному складі. Журналіст вважає, що причина полягає в тому, що суперники зрозуміли роль українського футболіста в "Арсеналі" та навчилися користуватися цим. То ж оцінка від Тейлора – 5/10.