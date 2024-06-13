На думку головного тренера команди Мікеля Артети, Зінченко не відповідає рівню команди.

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко може залишити команду під час літнього трансферного вікна.

За інформацією порталу TBR Football, "каноніри" напередодні Чемпіонату Європи з футболу повідомили гравцю, що більше не зацікавлені в його послугах у наступному сезоні й те, що його виставляють на трансфер.

На думку головного тренера команди Мікеля Артети, Зінченко не відповідає рівню команди.

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Нагадаємо, у сезоні 2023-2024 Англійської прем'єр-ліги Зінченко за "Арсенал" відіграв у 35 матчах, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Інші новини про Зінченка

У травні стало відомо, що 27-річний український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб уже влітку.

За його інформацією, мюнхенська "Баварія" не відмовилися від ідеї придбання Зінченка і планує купити українця у наступне трансферне вікно. За даними ЗМІ, "Арсенал" хоче отримати за Зінченка 45 млн євро, і "Баварія" готова заплатити таку суму. Очікується, що Зінченко замінить в "Баварії" Альфонсо Девіса, який може залишити команду.

У квітні британський журналіст видання Sky Sports Рассел Тейлор негативно оцінив виступи Зінченка у "Арсеналі". наразі в Олександра Зінченка, який бореться за місце в основному складі. Журналіст вважає, що причина полягає в тому, що суперники зрозуміли роль українського футболіста в "Арсеналі" та навчилися користуватися цим. То ж оцінка від Тейлора – 5/10.

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