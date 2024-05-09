Захисник "Арсеналу" може перейти до мюнхенської "Баварії".

27-річний український захисник англійського "Арсенала" Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб уже влітку. Про це повідомляє sport.ua з посиланням на власне джерело.

За його інформацією, мюнхенська "Баварія" не відмовилися від ідеї придбання Зінченка і планує купити українця у наступне трансферне вікно.

"Арсенал" хоче отримати за Зінченка 45 мільйонів євро, і "Баварія" готова заплатити "гармашам" таку суму. Очікується, що Зінченко замінить в "Баварії" Альфонсо Девіса, який може залишити команду", - пише видання. Відео дня

ЗМІ нагадує, що в нинішньому сезоні Зінченко відіграв за "Арсенал" у всіх турнірах 34 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Останні новини футболу

"Реал" з українцем Луніним вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу найпрестижнішого футбольного турніру Європи, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський клуб - матч завершився з рахунком 2:1 на користь мадридців.

Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" та відіграв весь поєдинок. У фіналі Ліги Чемпіонів "королівський клуб" зустрінеться з дортмундською "Боруссією". Матч відбудеться 1 червня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Вас також можуть зацікавити новини: