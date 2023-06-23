Збірна України посідає перше місце в медальному заліку Європейських ігор-2023.

Українська спортсменка Анжеліка Терлюга завоювала золоту медаль у турнірі карате на Європейських іграх-2023, які проходять у Польщі.

У вирішальному поєдинку 31-річна українка у ваговій категорії до 55 кілограм перемогла Івет Горанову з Болгарії.

Для Анжеліки Терлюги це друга медаль Європейських ігор у кар'єрі. У 2019 українка стала срібною призеркою турніру.

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Варто відзначити, що Горанова є принциповою суперницею для Терлюги. Саме представниці Болгарії Анжеліка програла у фіналі останніх Олімпійських ігор і попередніх Європейських ігор.

Додамо, що в активі збірної України вже 4 золотих і 2 бронзових медалі в перший день Європейських ігор.

Золоті нагороди також отримали каное-двійка Людмила Лузан / Валерія Терета і байдарка-двійка Олег Кухарик / Ігор Трунов, а також змішана команда зі стрибків у воду (Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа).

Олена Костевич стала бронзовою призеркою в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Ще одну медаль для України приніс каратист Микита Філіпов. Він посів третє місце в куміте у ваговій категорії до 60 кг, поступившись у півфіналі греку Христосу-Стефаносу Ксеносу.

Таким чином, після першого ігрового дня збірна України посідає перше місце в медальному заліку Європейських ігор-2023.

На попередніх Європейських іграх-2019 в Білорусі збірна України завоювала 51 медаль (16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових), що дозволило "синьо-жовтим" посісти третє місце в медальному заліку.

Нагадаємо, спортсменів з РФ і Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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