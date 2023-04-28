В Чехії ухвалили резолюцію проти можливої участі російських спортсменів в Олімпіаді в Парижі.

У п'ятницю, 28 квітня, Олімпійський комітет Чехії затвердив проект резолюції, в якій виступає проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі та попередніх кваліфікаційних змаганнях.

Як повідомляє офіційний сайт НОК Чехії, представники чеських спортивних асоціацій домовилися про єдину позицію проти повернення Росії та Білорусі на міжнародну арену під час війни в Україні.

Президент НОК Чехії Іржі Кейвал прокоментував прийняте рішення.

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"Для нас дуже важливо знати, що ми єдині, знати, що нас підтримують спортивні асоціації. Нам ще потрібно пояснити, що і як.

Я сприймаю їх як представників країн Росії та Білорусі, і, на жаль, туди не можуть поїхати ті, хто має російський або білоруський паспорт. Це просто. Для мене їхня участь неприйнятна, враховуючи те, що відбувається.

Я розумію, що колективна провина є проблематичним питанням, але як ви хочете їх розмежувати? Хто хороший, хто поганий, хто навмисне засуджує, а хто ні? Хто був в армії, а хто зараз в ній? Думаю, що тут взагалі не можна говорити про повернення", - сказав Кейвал.

Нагадаємо, в березні цього року виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати росіян і білорусів до змагань у "нейтральному" статусі.

Пізніше Кабінет Міністрів України заборонив українським спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь росіяни і білоруси. У Міжнародному олімпійському комітеті розкритикували дане рішення Кабміну і заявили, що "це ставить серйозні питання щодо автономії українського спорту".

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