Олімпієць Ковтун, який хотів змінити спортивне громадянство, увійшов до збірної на 2025 рік

За інформацією журналістів, після Олімпіади в Парижі спортсмен ще жодного разу не повертався в Україну.

Міністерство молоді та спорту оприлюднило наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік. Зокрема склад національної команди зі спортивної гімнастики опублікований на сайті міністерства.

Зазначається, що до складу збірної України увійшли Ілля Ковтун та Радомир Стельмах, яких раніше не було там згідно з наказом Мінмолодьспорту.

Як писав УНІАН, срібний призер Олімпійських ігор-2024 у Парижі в спортивній гімнастиці Ілля Ковтун і його тренерка Ірина Горбачова хотіли змінити спортивне громадянство. За інформацією журналістів, 21-річний уродженець Черкас може почати виступати за збірну Хорватії. Остаточне рішення мало би бути ухвалено до 2025 року.

Відео дня

Також видання Tribuna.com писало на початку грудня, що після Олімпіади в Парижі спортсмен ще жодного разу не повертався в Україну. Тоді журналісти звернулися до Ковтун і Горбачової за коментарем, але так і не отримали відповіді.

Останні новини спорту

Як писав УНІАН, очільником збірної України хочуть призначити тренера, який працював в окупованому Криму. Йдеться про Олега Полякова, призначення якого на нову посаду відбулося через тиск президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги на Мінспорт.

Також повідомлялось, що Україна здобула першу за 5 років медаль в жіночому біатлоні серед юніорів. Нагороду вдалося вибороти Ірині Шевченко.

Вас також можуть зацікавити новини: