Олег Верняєв дав пораду шанувальникам "русского мира" в Донецьку.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який є уродженцем Донецька, розповів про настрої серед жителів окупованого Росією його рідного міста.

28-річний спортсмен вважає, що вісім років війни проти РФ змінили українців, які залишилися жити під окупацією в Донецьку. Гімнаст зазначив, що всі, хто підтримує країну-агресора, повинні покинути Україну.

"Літніх людей вже не переконаєш, занадто молоді теж вже наслухалися, вони там трохи неадекватної думки. Але, мені здається, що я все частіше починаю чути, що люди починають задавати питання: "Чому раніше так не було? Чому раніше не бомбили, а зараз бомблять?". Починають щось аналізувати і щось думати, але цього мало.

Чесно, я вважаю, що всі, хто хоче жити в "русском мире", нехай валять в Росію, а Донецьк - це завжди була і є Україна.

Може я грубо сказав, Але я вважаю, що це, як, якщо ти прийдеш до мене додому і скажеш: "Ця кімната тепер моя, не заходь сюди". І я такий: "Ну, так. Вона ж завжди твоя була". Маячня якась, Я не розумію", - наводить слова Верняєва "Football Hub".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 134-й день.

З початку вторгнення Верняєв відразу став на захист України. Крім того, він закликав повністю ізолювати РФ від міжнародного спорту.

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