28-річний донеччанин увійшов до лав Збройних сил України.

Багато українських знаменитостей, зокрема спортсменів, допомагають країні під час війни.

Боронити вітчизну пішов зірковий спортивний гімнаст Олег Верняєв. 28-річний донеччанин вступив до лав ЗСУ та виклав відповідну фотографію у соціальні мережі.

Раніше Верняєв висміяв 20-річного російського гімнаста Івана Куляка, який начепив на себе ганебну літеру "Z", а згодом і чужу медаль на концерті в "Лужниках".

Воювати за Україну також приїхав відомий тенісист Олександр Долгополов. Також співак Макс Барських буде служити в лавах ЗСУ.

Олег Верняєв: кар'єра зіркового спортивного гімнаста