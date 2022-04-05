Олег Верняєв / фото НОК
Багато українських знаменитостей, зокрема спортсменів, допомагають країні під час війни.
Боронити вітчизну пішов зірковий спортивний гімнаст Олег Верняєв. 28-річний донеччанин вступив до лав ЗСУ та виклав відповідну фотографію у соціальні мережі.
фото instagram.com/verniaiev13/
Раніше Верняєв висміяв 20-річного російського гімнаста Івана Куляка, який начепив на себе ганебну літеру "Z", а згодом і чужу медаль на концерті в "Лужниках".
Воювати за Україну також приїхав відомий тенісист Олександр Долгополов. Також співак Макс Барських буде служити в лавах ЗСУ.
Олег Верняєв: кар'єра зіркового спортивного гімнаста
- Верняєв є уродженцем Донецька. У 2012 році Олег став срібним призером чемпіонату Європи. Після того він 6 разів виграв континентальну першість.
- Верняєв був одного разу чемпіоном світу - у 2014 році.
- Верняєв був олімпійським чемпіоном у Ріо-2016 в спортивній гімнастиці (вправи на брусах). Ігри в Токіо-2020 Олег пропустив через виявлений у нього допінг.