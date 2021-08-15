Жан Беленюк не розуміє, хто може дивитися передачу за участю Ольги Скабєєвої.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк висловився на адресу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Він відреагував на коментарі Скабєєвої щодо гопака українського борця після перемоги на Олімпіаді.

В ефірі програми на каналі "Радіо Свобода" Беленюк підкреслив, що не розуміє, хто може дивитися такі програми як "60 хвилин" на російському ТБ, де Скабєєва є ведучою.

"Що тут коментувати? Людина займається відвертою пропагандою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Думаю, що там нісенітниця", - сказав спортсмен.

"Вона знавець гопака? Вона буде знавцем в чому завгодно, щоб пустити фекалії на вентилятор", - додав він.

Нагадаємо, раніше Беленюк також прокоментував спільне фото зі Скабєєвою, яке було зроблено під час Олімпіади в Ріо у 2016 році.

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Автор: Антон Дудар