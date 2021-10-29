Участь українських спортсменів у зимовій Олімпіаді-2022 може опинитися під питанням.

Колишній заступник міністра спорту України та екс-президент легкоатлетичної Федерації України Ігор Гоцул прокоментував звинувачення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на адресу Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

У коментарі meta-ratings.com.ua Гоцул підкреслив, що виконком WADA обов'язково розгляне "українське питання" і з урахуванням наявних обставин "є велика ймовірність, що наш центр визнають невідповідним кодексу".

"Кодекс WADA в свою чергу передбачає обмеження для спортсменів з певних країн, в яких антидопінгові центри не відповідають кодексу WADA", - додав він.

За словами Гоцула, можуть бути введені наступні обмеження:

"Ці обмеження полягають у наступному: по-перше, на території країни не можуть проводитися міжнародні змагання, чемпіонати і турніри, по-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни. По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватися на міжнародній арені".

Що стосується того, чи можуть бути застосовані санкції до України вже перед зимовою Олімпіадою-2022, Гоцул відповів:

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"Це залежить від того, в який термін WADA розгляне підсумки розслідування по Україні та винесе рішення щодо покарання. Я не виключаю, що це відбудеться дуже швидко і незабаром. У зв'язку з цим дійсно стане питання про участь українських спортсменів у зимовій Олімпіаді".

За словами Гоцула, подальший процес відновлення НАДЦУ в правах може зайняти не менше року, а оскаржувати рішення в суді не буде сенсу:

"Потрібно бути чітко впевненим у своїх аргументах. Я в даному випадку їх не бачу, тому що порушення з боку України очевидні".

Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще у 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт щодо України.

Після звинувачень WADA два керівники НАДЦУ пішли у відставку.

Автор: Антон Дудар