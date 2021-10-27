Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес".

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відзвітувало про порушення правил Національним антидопінговим центром України.

Про це повідомляє офіційний сайт WADA.

Розслідування під назвою "Операція Геркулес" розпочалося у 2019 році. В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням регламенту.

"Є переконливі та підтверджені факти про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб просити їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла часто використовувати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", - зазначив очільник департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих під час змагань, але насправді вони були здані у позазмагальний період. Це, буцімто, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.

WADA незабаром за підсумками цього розслідування винесе вердикт для НАДЦУ.

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Автор: Артем Будрін