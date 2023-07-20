В 1/4 фіналу Катерина Байндль зіграє проти угорської тенісистки Фанні Штоллар.

Досвідчена українська тенісистка Катерина Байндль пробилася до третього раунду турніру серії WTA 250, який проходить в Угорщині.

У поєдинку другого раунду 29-річна українка у двох сетах розбила угорську тенісистку Амаріссу Тот.

WTA 250 Будапешт. Другий раунд

Катерина Байндль (Україна) - Амарісса Тот (Угорщина) - 6:3, 6:1

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Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин. Байндль не зробила жодного ейса, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 5 з 9 брейк-поінтів.

Відзначимо, що Катерина Байндль і Амарісса Тот зустрічалися на корті вперше.

Додамо, що в поєдинку першого кола турніру в Будапешті Катерина Байндль перемогла угорку Наталію Сабанін.

В 1/4 фіналу турніру WTA 250 в Будапешті представниця України зіграє проти ще однієї угорської тенісистки - Фанні Штоллар.

Нагадаємо, Катерина Байндль раніше зуміла пробитися в основну сітку турніру серії "Великого шолома" Wimbledon-2023. Однак подолати перший раунд найпрестижнішого трав'яного турніру 29-річній українці не вдалося. Вона програла канадській спортсменці Лейлі Фернандес.

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