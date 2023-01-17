На матчі Катерини Байндль була присутня група вболівальників з символікою країни-терориста.

У понеділок, 16 січня, відбувся поєдинок першого кола Australian Open-2023, в якому українська тенісистка Катерина Байндль грала проти росіянки Камілли Рахімової.

Під час цього матчу стався скандальний епізод - провокатори вивісили на трибуні прапор країни-терориста, який потрапив в об'єктиви телекамер.

Крім того, на трибунах сиділа група вболівальників із зображенням президента РФ Володимира Путіна на футболках.

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Свою думку про цю ситуацію висловила українка Катерина Байндль.

"Я була дуже здивована. Дуже дивна історія. Я не знаю, були ці хлопці росіяни чи ні, тому що я не чула їхніх розмов. Мені вони не дуже були схожі візуально на росіян, здавалося, що тільки один з них, який був в "російській" футболці, а інші були іноземці.

Взагалі я намагалася максимально абстрагуватися від них. Я бачила, що вони вивісили російський прапор. Я чула, що вони підтримували Рахімову. Будь-яких фраз про Росію я не чула. Але ж вони явно хотіли щось цим продемонструвати. Загалом, я намагалася не слухати їх, не дивитися навіть в той кут.

Я просто намагалася абстрагуватися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, тому що для мене в пріоритеті була перемога над суперницею в грі. Емоції, звичайно, виникають не тільки від матчу, але і від самої ситуації. Тому я робила все, щоб залишатися в "коконі", щоб не заводитися", - наводить слова Байндль сайт btu.org.ua.

Додамо, що матч завершився перемогою Катерини Байндль 7:5, 6:7(8), 6:1. Таким чином, українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла до 2-го раунду Australian Open.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Катерина зіграє проти американки Кеті Макнеллі.

Нагадаємо, що організатори Australian Open допустили Рахімову та інших представників РФ і Білорусі до участі в турнірі під нейтральним прапором (без прапорів, гімнів та іншої національної символіки).

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