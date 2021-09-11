Український клуб зазнав поразки в овертаймі.

"Донбас" провів четвертий матч у хокейній Лізі чемпіонів. Український клуб грав проти данського "Рунгстеда".

Український клуб поступився, пропустивши швидку шайбу в овертаймі - 3:4.

"Рунгстед" (Данія) - "Донбас" (Україна) - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Бьєррум (Розенталь, Меллер) - 00:56, 2:0 - Пісон (Андрессон, Йенсен – біл.) - 29:17, 2:1 - Медведєв (Лялька - біл.) - 33:10, 3:1 - Дейлі (Розенталь, Густафссо - біл.) - 41:06, 3:2 - Пересунько (Соколовський, Морозов) - 44:09, 3:3 - Жульдіков (Сігарєв) - 46:13, 4:3 - Густафссон - 60:29

Після чотирьох турів "Донбас" набрав 5 очок і займає у своїй групі друге місце. У "Рунгстеда" також 5 очок і третя позиція.

Нагадаємо, що в першому турі "Донбас" програв "Рунгстеду", у другому зміг переграти "Руан", а в третьому поступився французам.

Читайте такожХокейна Ліга чемпіонів: Донбас в напруженому матчі поступився французькому клубу

Хокейна Ліга чемпіонів 2021/22: головне

На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступає в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий же, як і у футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві найкращі з кожного квартету отримують право виступити в плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив до Ліги чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ і запросили ці клуби взяти участь у турнірі.

Автор: Антон Дудар