Донбас здобув першу перемогу в хокейній Лізі чемпіонів

Український клуб взяв гору над суперником з Франції.

Хокейний клуб "Донбас" 5 вересня провів другий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Український клуб у київському "Палаці спорту" обіграв французький "Руан" з рахунком 2:1. Вирішальну шайбу "Донбас" закинув у третьому періоді, реалізувавши чисельну більшість. Її автором став Андрій Бірюков. Донбас - Руан - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Шайби: 08: 57 Гаттіг (меньш.) - 0:1, 24:38 Шишлянніков (Бірюков) - 1:1, 51: 00 Бірюков (Шишлянніков, Туркін - більш.) - 2:1 Воротар: Макаров - Пінтаріч Читайте такожІсторичний дебют: Донбас у впертій боротьбі програв свій перший матч в Лізі чемпіонів "Донбас" здобув першу перемогу в турнірі і набрав 4 очки після двох матчів. Хокейна Ліга чемпіонів 2021/22: головне На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступає в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий же, як і у футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві найкращі з кожного квартету отримують право виступити в плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив до Ліги чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ і запросили ці клуби взяти участь у турнірі. Автор: Антон Дудар

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