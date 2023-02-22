У МОК зазначили, що організація продовжить підтримувати українських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В опублікованому документі наголошується, що спортсменів РФ і Білорусі дискваліфікували через розв'язану війну в Україні.

Крім того, в організації підтвердили, що продовжать надавати допомогу українським спортсменам, які постраждали від війни.

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"МОК найсуворішим чином засудив безглузду війну в день вторгнення. Оскільки бойовим діям не видно кінця після року кровопролиття, МОК знову засуджує війну в Україні, яка є грубим порушенням Олімпійського перемир'я і Олімпійської хартії, яке діяло в той час.

З цієї причини МОК ввів безпрецедентні санкції проти російських і білоруських держав і урядів, відповідальних за цю війну: ніяких міжнародних спортивних заходів в Росії і Білорусі; відсутність прапора, гімну або інших національних символів; і ніяких урядових або державних чиновників, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи. Ці санкції були введені в дію в лютому 2022 року, а потім додатково посилені і підтверджені недавнім олімпійським самітом 9 грудня 2022 року. Вони залишаються непохитними.

Зараз, коли війна вирує вже більше року, весь Олімпійський рух твердо має намір допомагати українським спортсменам усіма можливими способами, адже ми всі хочемо бачити сильну команду Національного олімпійського комітету України на Олімпійських Іграх в Парижі в 2024 році і зимових Олімпійських Іграх в Мілані в Кортіні в 2026 році", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що МОК готовий розглянути можливість допуску атлетів з РФ і Білорусі до міжнародних змагань. При цьому всі бажаючі будуть зобов'язані виступати в нейтральному статусі. Також спортсмени не повинні підтримувати війну РФ проти України і пройти обов'язкову перевірку на допінг.

У МОК вважають, що повна заборона на виступ російських і білоруських спортсменів є дискримінацією і суперечить Олімпійській хартії. Організатори Олімпіади-2024 в Парижі заявили, що будуть дотримуватися рішення МОК допустити росіян і білорусів до змагань під нейтральним прапором.

Відзначається, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не прийнято.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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