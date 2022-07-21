Український спортсмен розповів про своє ставлення до росіян.

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився думкою про російських спортсменів та жителів РФ.

Учасник Олімпіади-2022 зізнався, що раніше спілкувався з російськими спортсменами на змаганнях, але після початку війни все змінилося.

"Якщо ми говоримо про відносини з Росією, вони називали нас братами ще кілька років тому.

У мене було спілкування з російськими спортсменами, коли ми були на одних змаганнях. Сказати, що ми дружили – ні. Ображатися на них немає сенсу, тому що просто не розуміють, що їх використовують в пропаганді. Настільки промитий мозок в них.

З початком повномасштабної війни, звичайно, ніякого спілкування з росіянами не буде. Жоден скелетоніст не написав мені хоча б "як справи?", чи живий я або все нормально. Якісь бобслеїсти навіть погрожували, бажали, щоб щось впало на будинок. Вони просто дикуни, які повинні бути ізольовані. Тому ми працюємо над ізоляцією російських і білоруських спортсменів.

Це дикуни, які повинні бути ізольовані від нормального суспільства. Вони повинні сидіти у себе десь в Росії, бажано ближче до Сибіру, і жити десь в печерах - тому що це дикуни. Це не люди.

Ми тягнемося до цивілізованого суспільства, повинні діяти так само - просто ізолювати політично і в усіх сферах, щоб їх просто не було. Щоб не було навіть бажання вести з ними яку-небудь розмову. На мій погляд, Україна після перемоги повинна просто ізолювати Росію.

З кожним днем війни розумієш просто, що немає навіть сенсу що-небудь намагатися донести. Ми намагалися донести якусь інформацію, робили звернення до росіян. Я робив звернення до росіян, спортсменів, щоб вони зупинили цю війну. Я робив це щиро, хотів достукатися", - сказав Гераскевич.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 148-й день.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зізналася, що припинила будь-яке спілкування з представниками Росії, в тому числі своїм кумиром Марією Ласіцкене через їхню позицію по відношенню до розв'язаної РФ війни в Україні.

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