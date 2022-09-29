Російські легіонери "Буз Адама" спровокували бійку з українськими хокеїстами "Барселони".

Російські хокеїсти спровокували масову бійку під час стартового раунду Континентального кубка з хокею в матчі між турецьким клубом "Буз Адам" та іспанською "Барселоною" (9:4).

Про це повідомляє прес-служба ФХУ.

У заявці турецького клубу на турнір опинилися 12 росіян. Вони спровокували першу бійку на початку третього періоду, а потім почали ображати українських хокеїстів "Барселони" - Артема Пономаренка, Станіслава Дідковського та його батька-тренера Данила.

На останній хвилині зустрічі сталася ще одна масова бійка. Головний суддя зустрічі Філіп Метзінгер виписав сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти "Буз Адама".

"Треба було відповісти за себе, тому в кінці я вийшов на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти за Україну проти російської орди. Вийшла бійка "стінка на стінку", але три рази мені добре вдалося влучити в ціль – губи у гравця турецької команди точно розбиті", - розповів українець Артем Пономаренко.

Артем Пономаренко також розповів, що у складі "Буз Адама" виступає 18-річний український голкіпер з Дніпра Станіслав Теплицький, і там він терпить знущання російських одноклубників.

"Я розмовляв з українським легіонером стамбульців і йому там несолодко: росіяни затикають рота, мовляв, мовчи, молодий. Ну а зараз в Єврокубку на власні вуха почув прямий текст матів і погроз від російського хокеїста Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім'ю вб'ю". А коли один з росіян забив гол у наші ворота, то під'їхав до лави запасних "Барси" і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і потрібно. Правильно вас там бомблять", - розповів Пономаренко.

У Федерації хокею України відреагували на те, що трапилося під час матчу "Буз Адам" - "Барселона":

"Російська агресія проти українців не обмежується лише військовою сутичкою на полі бою в Донецькій, Луганській, Харківській або Херсонській областях. Палко і гидко скрізь, де дихає ворог, який провокує і влаштовує локальні спалахи агресії навіть там, де цього ніхто не очікує - спортивних майданчиках в міжнародних матчах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Міжнародна федерація хокею (IIHF) навесні оперативно відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну і відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в міжнародних змаганнях.

Крім того, у РФ відібрали ще й право на проведення домашнього ЧС-2023.

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