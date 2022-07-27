Тенісні турніри в Естонії будуть проходити без спортсменів країн-агресорів.

Естонська влада заборонила тенісистам з РФ і Білорусі виступати на турнірах, що проводяться на території країни.

Відповідну заяву зробила виконуюча обов'язки міністра культури Естонії Лійна Керсна.

За її словами, Росія і Білорусь використовують спорт "заради досягнення своїх стратегічних цілей".

"Міжнародний спорт зараз жодним чином не відділений від політики, Росія і Білорусь використовують спорт заради досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми посилаємо чіткий сигнал", - йдеться в заяві Лійни Керсни.

Офіційно російських і білоруських спортсменів про дане рішення вже сповістила Міжнародна федерація тенісу (ITF). Зокрема, представники країн-агресорів не зможуть взяти участь у тенісному турнірі W25 в Пярну, старт якого запланований на 8 серпня.

Estonia has banned Russian and Belarusian tennis players from playing in the country. Players received this email. Latvia has also banned Russians/Belarusians from competing in their tournaments. pic.twitter.com/UxZrchmqIL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2022

Раніше уряд Великобританії також заборонив росіянам і білорусам брати участь у турнірах під егідою LTA. Бан торкнувся турніру "Великого шолома" - Wimbledon-2022. Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. ATP і WTA розкритикували позицію британців і позбавили турнір рейтингових очок.

Крім того, тенісистам з РФ і Білорусі раніше заборонила виступати на території своєї країни Латвія.

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