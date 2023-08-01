За словами Михайла Ілляшева, будь-яке рішення щодо дискваліфікації українки спортивних матиме політичний окрас.

Наразі стали стало відомо, на якому стані розгляд оскарження рішення про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яку відсторонили від змагань через відмову потиснути руку росіянці на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії 27 липня.

Про це на брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів президент Національної федерації фехтування України Михайло Ілляшев.

"Ми вже подали протест на рішення про дискваліфікацію, про "чорну картку", та очікуємо на його розгляд. Ще під час змагань ми питали, чи можна розраховувати на зупинення рішення про дискваліфікацію - нам відмовили. Але потім щось змінилося, імовірно, через суспільний розголос та бюро Міжнародної федерації фехтування вирішило призупинити рішення про дискваліфікацію Ольги", - сказав очільник національної федерації.

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За його словами, наразі невідомо, коли саме скарга розглядатиметься, бо формальних термінів для розгляду не встановлено. Ілляшев сказав, що це може статися завтра, через кілька днів, тижнів тощо. При цьому, будь-яке рішенні (відмова чи на користь Харлан) буде мати, скоріше, політичне значення, бо не впливатиме на спорт.

Як пояснив Ілляшев, рішення на користь Харлан дозволить їй приймати участь у змаганях у найближчі 60 днів, однак будь-яких відповідних заходів на цей час не заплановано.

"Тому рішення міжнародної федерації буде носити лише політичне значення, бо спорті це не позначиться", - сказав він.

Також він прокоментував інформація про те, чи була у Хардан офіційна можливість не тиснути руку росіянці, що передбачали обмеження, введені кілька років тому через COVID-19. За його словами, через пандемію рукостискання, яке передбачене наприкінці поєдинку, було замінено ударами по зброї спортсменів, але під час Чемпіонату світу з фехтування в Італії сталися дивні речі.

"Наскільки нам відомо, вперед день, коли Ольга повинна була виступати, це правило було скасовано. При цьому Національна федерація не отримувала жодних повідомлень, та навіть зранку на сайті Міжнародної федерації фехтування нічого про це не було написано. Вже потім нам почали говорити, що нібито таке сталося, але всі, хто має відношення до спорту, розуміють: змінювати, скасовувати правила на другий чи третій день чемпіонату світу - нонсенс", - наголошує Ілляшев.

За його словами, змінювати будь-які правила потрібно напередодні чемпіонату, але не під час нього - тобто, напевно, ця "ситуація" робилася саме під українську спортсменку. На думку Ілляшева, через це Національна федерація фехтування розглядатиме питання щодо оскарження таких дій в етичній комісії Міжнародного олімпійського комітету.

"Бо, на нашу думку це був, м’яко кажучи, дуже неетичний крок", - підкреслив глава Національної федерації.

Він також розповів, що відмова Харлан від рукопотискання з росіянкою була очікувана, але сподівався, що спортсменка не отримає "чорної картки", бо навіть на цьому чемпіонаті десь 5% учасників не потискали один одному руки, звикнувши до ударів по зброї. При цьому, "чорну картку" більше ніхто не отримав.

Також Ілляшев розповів про реакцію президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха на дискваліфікацію Харлан.

"Він дуже розлютився та сказав: "Що ви наробили? Вони (українці – УНІАН) зробили крок назустріч, вони ж вийшли…Тобто, комітет приймав участь України у змаганнях, як крок назустріч, а вийшло, що Міжнародна федерація фехтування покарала", - розповів Ілляшев.

З іншого боку, за його словами, саме "чорна картка" Харлан сприяла такому розголосу у світі щодо подій, пов’язаних, зокрема зі вторгненням РФ в Україну.

Скандал з відстороненням Харлан

Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан відсторонили від змагань через те, що вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій.

Федерація фехтування України заявила, що оскаржуватиме рішення про дискваліфікацію Харлан. Зокрема, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев наголосив на повній підтримці спортсменки. За його даними, безпосередньо суддя, який судив поєдинок, "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував Харлан. Вже потім почалися "підкилимні ігри".

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