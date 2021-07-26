Олег Сербін та Олексій Середа посіли шосте місце в синхронних стрибках / фото REUTERS

На Олімпіаді в Токіо завершився третій змагальний день. За його підсумками збірна України залишилася без нагород.

Підсумки виступу українських спортсменів 26 липня

Плавання

Денис Кесіль та Ігор Трояновський брали участь у кваліфікаційному запливі на 200 метрів батерфляєм. На жаль, жоден з них не зміг пробитися до півфіналу. Обидва українці у своїх запливах продемонстрували тільки сьомі результати.

Стрибки у воду

У фіналі в синхронних стрибках у воду з 10 метрів честь України захищали Олег Сербін й Олексій Середа. Наш тандем набрав 400.44 бала - це шостий результат і на п'єдестал хлопці не потрапили. Між іншим, Середа має всього 15 років і він є наймолодшим українцем на цій Олімпіаді.

Спортивна гімнастика

Чоловіча збірна України посіла сьоме місце в командному багатоборстві зі спортивної гімнастики. Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков набрали 246,394 бала.

Петро Пахнюк

Важка атлетика

Чемпіонка Європи Каміла Конотоп фінішувала лише на п'ятому місці у вазі до 55 кг. 20-річна українка претендувала на бронзу, але на фінальному етапі їй забракло сил.

Фехтування

Одна з головних надій України на золоту медаль в Токіо Ольга Харлан провалилася. Наша шаблістка в першому колі змагань поступилася представниці Китаю і покинула турнір.

Теніс

Еліна Світоліна та сестри Кіченок змогли вийти до наступного кола й продовжують боротьбу за медалі. 

Настільний теніс

Коу Лей, котрий представляє Україну, покинув змагання.  В 1/32 фіналу 33-річний спортсмен в драматичному двобої програв Омару Ассару з Єгипту і завершив виступи в Токіо. Зустріч вийшла неймовірно запеклою: Коу Лей програв перші три сети, а потім виграв три поспіль і здійснив камбек. На жаль, у вирішальній партії він капітулював.

Омар Ассар (Єгипет) - Коу Лей (Україна) - 15:13, 11:6, 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, 11:4

Коу Лей / фото REUTERS

Бадмінтон

Українка Марія Улітіна зіграла всі свої матчі групового етапу турніру з бадмінтону. 29-річна Улітіна перемогла бразилійку Фабіану Сілву.

Марія Улітіна (Україна) - Фабіана Сілва (Бразилія) - 21:14, 22:20

Але через те, що в першому матчі турніру Улітіна програла американці Бейвін Жанг, вона має мізерні шанси на прохід у наступний раунд.

Марія Улітіна / фото REUTERS

Стендова стрільба

Ірина Маловічко не змогла вийти до фіналу змагань зі стендової стрільби. За підсумками двох днів кваліфікацій Маловічко виборола восьме місце (119 очок). Це дуже прикрий результат, оскільки для потрапляння до фіналу українці не вистачило всього одного очка.

Читайте такожОлімпіада в Токіо: медальний залік після третього дня

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін