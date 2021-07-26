Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади в Токіо.
У напруженому матчі другого кола Світоліна обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович.
Матч тривав 2 години 23 хвилини та завершився вольовою перемогою Українки в трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:4.
В 1/8 фіналу Світоліна 27 липня зіграє з представницею Греції Марією Саккарі.
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Людмила і Надія Кіченок у другому колі парного турніру перемогли італійок Сару Еррані і Жасмин Паоліні і пробилися до чвертьфіналу.
Суперниці провели на корті 1 годину 48 хвилин. Українки перемогли з рахунком 7:6, 6:2.
Далі український дует зіграє проти представниць ОКР Вероніки Кудерметової та Олени Весніної.
Україна на тенісному турнірі Олімпіади-2020
- В одиночному розряді Україну також представляла Даяна Ястремська, але вона програла вже в першому раунді.
- У парному розряді Ястремська і Еліна Світоліна не змогли пройти до другого кола - у двох сетах вони програли Алізе Корне і Фіоні Ферро з Франції - 2:6, 4:6.