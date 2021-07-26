Теніс на Олімпіаді-2020: Світоліна та сестри Кіченок пробилися до наступного раунду

Україна зберегла представниць як в одиночному розряді, так і в парному.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади в Токіо. У напруженому матчі другого кола Світоліна обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович. Матч тривав 2 години 23 хвилини та завершився вольовою перемогою Українки в трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:4. В 1/8 фіналу Світоліна 27 липня зіграє з представницею Греції Марією Саккарі. Читайте такожОлімпіада-2020: сестри Кіченок оформили героїчний камбек, а Світоліна здобула непросту перемогу Людмила і Надія Кіченок у другому колі парного турніру перемогли італійок Сару Еррані і Жасмин Паоліні і пробилися до чвертьфіналу. Суперниці провели на корті 1 годину 48 хвилин. Українки перемогли з рахунком 7:6, 6:2. Далі український дует зіграє проти представниць ОКР Вероніки Кудерметової та Олени Весніної. Україна на тенісному турнірі Олімпіади-2020 В одиночному розряді Україну також представляла Даяна Ястремська, але вона програла вже в першому раунді.

У парному розряді Ястремська і Еліна Світоліна не змогли пройти до другого кола - у двох сетах вони програли Алізе Корне і Фіоні Ферро з Франції - 2:6, 4:6. Автор: Антон Дудар

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