Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади в Токіо.

У напруженому матчі другого кола Світоліна обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович.

Матч тривав 2 години 23 хвилини та завершився вольовою перемогою Українки в трьох сетах - 4:6, 6:3, 6:4. 

В 1/8 фіналу Світоліна 27 липня зіграє з представницею Греції Марією Саккарі.

Читайте такожОлімпіада-2020: сестри Кіченок оформили героїчний камбек, а Світоліна здобула непросту перемогу

Людмила і Надія Кіченок у другому колі парного турніру перемогли італійок Сару Еррані і Жасмин Паоліні і пробилися до чвертьфіналу.

Суперниці провели на корті 1 годину 48 хвилин. Українки перемогли з рахунком 7:6, 6:2.

Далі український дует зіграє проти представниць ОКР Вероніки Кудерметової та Олени Весніної.

Україна на тенісному турнірі Олімпіади-2020

  • В одиночному розряді Україну також представляла Даяна Ястремська, але вона програла вже в першому раунді.
  • У парному розряді Ястремська і Еліна Світоліна не змогли пройти до другого кола - у двох сетах вони програли Алізе Корне і Фіоні Ферро з Франції - 2:6, 4:6.

Автор: Антон Дудар