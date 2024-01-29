Спортивний арбітражний суд дискваліфікував на 4 роки росіянку Камілу Валієву.

Спортивний арбітражний суд (CAS) поставив крапку у справі російської фігуристки Каміли Валієвої.

Згідно з рішенням суду, Валієву дискваліфікували на чотири роки. Її дискваліфікація відраховується з 25 грудня 2021 року. Також росіянку позбавили всіх нагород, отриманих за цей період, повідомляється на сайті Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

"Пані Валієва не змогла довести, що вчинила порушення антидопнигових правил ненавмисно", - йдеться у рішенні CAS.

Відео дня

Нагадаємо, скандал навколо Каміли Валієвої спалахнув на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Тоді російські фігуристи з Валієвою у складі виграли золото в командному турнірі. Однак церемонію нагородження відклали через позитивний тест на допінг у Валієвої.

Валієву підозрювали у вживанні забороненого в спорті препарату триметазидину. Примітно, що заборонену речовину виявили в пробі росіянки, яку вона здала ще 25 грудня 2021 року після перемоги на чемпіонаті Росії з фігурного катання. Однак відомо про це стало тільки під час Олімпійських ігор в Пекіні.

На захист Валієвої її оточенням озвучувалися різні версії потрапляння забороненого препарату в організм спортсменки. Основною була версія, що заборонений препарат потрапив в організм спортсменки разом з продуктом, який вживав її дідусь.

Незважаючи на позитивну пробу на допінг, Валієву допустили до особистого турніру ОІ-2022, в якому вона стала четвертою. А після Олімпіади-2022 Валієва з незакритою допінговою справою продовжувала виступати на внутрішньоросійських змаганнях, деякі з яких вона вигравала.

Вас також можуть зацікавити новини: