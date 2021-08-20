На чорній формі присутні зелені, жовті та червоні смужки, а на спині зображені три птахи.

Голландський футбольний клуб "Аякс" представив нову форму на сезон-2021/22. Дизайн присвячений ямайському музиканту Бобу Марлі та його пісні "Three Little Birds".

Про це повідомляє прес-служба клубу в Twitter.

Форма для футболістів "Аякса" створена разом з компанією adidas, яка є технічним спонсором клубу.

На чорній формі присутні зелені, жовті та червоні смужки. Крім того, на спині нижче коміра в цих же кольорах зображені три пташки.

Крім форми так само стилізували й кросівки.

Варто відзначити, що вболівальники "Аякс" вже багато років виконують на трибунах стадіону в Амстердамі саме цей хіт Боба Марлі й таким чином, мабуть, клуб вирішив віддати належне і порадувати своїх фанатів.

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері 30-го липня автомобіль, в якому їхав 16-річний форвард амстердамського "Аякса" Ноа Гессер, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі. 18-річний брат футболіста був з ним в машині і також загинув. Водій таксі був госпіталізований.

31 липня "Аякс" зіграв спаринг проти"РБ Лейпциг". Футболісти вийшли на гру з траурними пов'язками, а перед грою хвилиною мовчання вшанували пам'ять про Гессера. На базі клубу приспустили прапори.

Автор: Анастасія Горбачова