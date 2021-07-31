Юний талант "Аяксу" загинув в автокатастрофі.

Внаслідок автомобільної катастрофи пішов з життя 16-річний форвард амстердамського "Аяксу" Ноа Гессер.

Чинний чемпіон Нідерландів "Аякс" повідомив цю моторошну новину на своєму офіційному сайті.

Ввечері 30-го липня автомобіль, в якому їхав Гессер, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі. 18-річний брат футболіста був з ним в автівці й також загинув. Водій таксі був госпіталізований.

31 липня "Аякс" зіграє спаринг з "РБ Лейпциг". Футболісти вийдуть на гру з траурними пов'язками, а перед грою хвилиною мовчання вшанують пам'ять про Гессера. На базі клубу будуть приспущені прапори.

Гессер був одним з найбільш обдарованих футболістів академії "Аяксу", котра славиться підготовкою молодих талантів.

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Автор: Артем Будрін