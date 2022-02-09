На зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого буде розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту. Українці братимуть участь в п'яти дисциплінах, де розігруватимуться медалі.
Розклад українців на Олімпіаді-2022 10 лютого
03:30. Фігурне катання. Довільна програма - Іван Шмуратко
03:30. Скелетон. Перший заїзд - Владислав Гераскевич
04:30. Гірськолижний спорт. Комбінація - Іван Ковбаснюк
09:00. Лижні гонки. Класична гонка, 10 км - Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
13:00. Фристайл. Командний мікст - Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський
15:30. Санний спорт. Змішана естафета - Антон Дукач, Юліанна Туницька, Ігор Стахів, Андрій Лисецький
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Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.