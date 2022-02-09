10 лютого буде розіграно вісім комплектів нагород.

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого буде розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту. Українці братимуть участь в п'яти дисциплінах, де розігруватимуться медалі.

Розклад українців на Олімпіаді-2022 10 лютого

03:30. Фігурне катання. Довільна програма - Іван Шмуратко

03:30. Скелетон. Перший заїзд - Владислав Гераскевич

04:30. Гірськолижний спорт. Комбінація - Іван Ковбаснюк

09:00. Лижні гонки. Класична гонка, 10 км - Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

13:00. Фристайл. Командний мікст - Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський

15:30. Санний спорт. Змішана естафета - Антон Дукач, Юліанна Туницька, Ігор Стахів, Андрій Лисецький

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