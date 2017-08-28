Українці завоювали дві бронзи чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

У Рачице (Чехія) завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, де було розіграно 27 комплектів нагород, повідомляє Sportonline.

Українці завоювали дві бронзові медалі.

У спринті бронзовими призерами стали Олег Кухарик у байдарці-одиночці на 500 м і екіпаж каное-четвірки на 1000 м у складі Дениса Камерилова, Віталія Вергелеса, Едуард Шеметило і Дениса Коваленко.

Також ряд представників України потрапили до фіналу у своїх дисциплінах. У кроці від п'єдесталу зупинилися, зайнявши четверте місце, Марія Повх і Людмила Куклиновская у байдарці-двійці на 500 м. П'яті місця зайняли чоловіча каное-двійка 500 м Тарас Міщук / Дмитро Іванчук і жіноча байдарка-четвірка на 500 м (Інна Грищун, Марія Кичасова, Марія Повх, Анастасія Тодорова). Людмила Лузан в каное-одиночці на 200 м посіла 7-е місце. Фінішували восьмими Віталій Цуркан та Олег Кухарчик у байдарці-двійці на 1000 м. Дев'яте місце посіли Денис Камерилов та Віталій Вергелес в каное-двійці на 200 м і Едуард Шеметило в каное-одиночці на 5000 м.

Крім того, в параканое (спортсмени з обмеженими фізичними можливостями) чемпіоном світу став Сергій Ємельянов (клас KL3), бронзові медалі вибороли Микола Синюк (клас KL2) і Наталія Лагутенко (клас VL2).

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 13-е місце. Перші німці (6-5-1), другі – австралійці (6-0-0), треті – угорці (5-4-2), четверті – британці (4-1-5), п'яті – росіяни (2-4-2), шості – чехи (2-1-3). За загальною кількістю нагород українці – восьмі (5). Перші – німці (12), другі – угорці (11), треті – британці (10).