Український голкіпер став першим українським спортсменом, що досяг позначки у 3 мільйона підписників в Instagram.

Українець Андрій Лунін встановив рекордне досягнення у соцмережах після виходу мадридського "Реала" у фінал футбольної Ліги Чемпіонів. Голкіпер "королівського клубу" і збірної України став першим в історії українським спортсменом, що досяг позначки у 3 мільйона підписників в Instagram, повідомляє NV.

Видання нагадує, що у півфінальному матчі-відповіді проти Баварії мадридці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а український голкіпер здійснив чотири сейви.

"Лунін вже суттєво відірвався від інших українських спортсменів за кількістю підписників. Захисник Арсенала Олександр Зінченко має 2.6 млн фолловерів в Instagram, чемпіон світу з боксу Олександр Усик - 2 млн", - пише ЗМІ. Відео дня

Також зазначається, що з нагоди досягнення ювілейної позначки Лунін вирішив роздати подарунки своїм підписникам — футболки, шарфи та м’яч. Воротар визначить 9 переможців із числа фолловерів, які отримають сувеніри.

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На українського захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка "поклав око" один із європейських футбольних грандів. Мюнхенська "Баварія" не відмовилися від ідеї придбання гравця і планує купити українця у наступне трансферне вікно.

Англійський клуб хоче отримати за Зінченка 45 мільйонів євро, і "Баварія" готова заплатити "гармашам" таку суму.

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