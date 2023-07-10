У фіналі Андрій Гадяцький здобув перемогу над чехом Ондржеєм Троєком з розгромним рахунком.

15-річний харків'янин Андрій Гадяцький став переможцем турніру з боулінгу Motiv Open 2023, що відбувся у чеському місті Брно.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України. Зазначається, що українець посів лише 32 місце у кваліфікації, але до першого фінального етапу вже вийшов у лідери, набравши 724 очки за три гри (233,3 в середньому).

"У другому фінальному етапі за участі восьми найкращих боулерів Гадяцький зіграв ще дві вражаючі гри - 226 і 256 (всього 1273 очок), закріпивши за собою лідерство перед фінальним раундом", - розповіли у міністерстів.

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У фіналі ж Гадяцький здобув перемогу над чехом Ондржеєм Троєком з розгромним рахунком 268-175 і став чемпіон Motiv Open 2023.

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