Андрій Гадяцький став чемпіон Motiv Open 2023 / фото t.me/minmolodsport

15-річний харків'янин Андрій Гадяцький став переможцем турніру з боулінгу Motiv Open 2023, що відбувся у чеському місті Брно.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України. Зазначається, що українець посів лише 32 місце у кваліфікації, але до першого фінального етапу вже вийшов у лідери, набравши 724 очки за три гри (233,3 в середньому).

"У другому фінальному етапі за участі восьми найкращих боулерів Гадяцький зіграв ще дві вражаючі гри - 226 і 256 (всього 1273 очок), закріпивши за собою лідерство перед фінальним раундом", - розповіли у міністерстів.

Відео дня

У фіналі ж Гадяцький здобув перемогу над чехом Ондржеєм Троєком з розгромним рахунком 268-175 і став чемпіон Motiv Open 2023.

Читайте також:
Світоліна подякувала першій ракетці світу Швьонтек за її позицію щодо України
Світоліна подякувала першій ракетці світу Швьонтек за її позицію щодо України
Глядачі Вімблдону освистали білоруску Азаренко після поразки від Світоліної (відео)
Глядачі Вімблдону освистали білоруску Азаренко після поразки від Світоліної (відео)
Каратистка Терлюга стала чемпіонкою Європейських ігор-2023: в активі України вже шість медалей
Каратистка Терлюга стала чемпіонкою Європейських ігор-2023: в активі України вже шість медалей
Українка Лузан завоювала золото на етапі Кубка світу з веслування на каное
Українка Лузан завоювала золото на етапі Кубка світу з веслування на каное
Змагатимуться у 16 дисциплінах: у Швеції пройде перший чемпіонат Європи з сексу
Змагатимуться у 16 дисциплінах: у Швеції пройде перший чемпіонат Європи з сексу
Збірна України пропустить чемпіонат світу з тхеквондо: яка причина
Збірна України пропустить чемпіонат світу з тхеквондо: яка причина
Їх участь неприйнятна: НОК Чехії виступив проти допуску РФ і Білорусі до Олімпіади
"Їх участь неприйнятна": НОК Чехії виступив проти допуску РФ і Білорусі до Олімпіади

Інші новини спорту

Як повідомляв УНІАН, 1 липня відбувся фінальний боксерський поєдинок в рамках Європейських ігор-2023.

У вирішальному бою у ваговій категорії до 80 кг український боксер Олександр Хижняк здолав Габріеля Веочіча з Хорватії. Українець здобув дострокову перемогу в другому раунді.

Вас також можуть зацікавити новини: