Олександр Хижняк здобув дострокову перемогу у фіналі.

У суботу, 1 липня, відбувся фінальний боксерський поєдинок в рамках Європейських ігор-2023.

У вирішальному бою у ваговій категорії до 80 кг український боксер Олександр Хижняк здолав Габріеля Веочіча з Хорватії.

Українець не залишив жодного шансу супернику, здобувши дострокову перемогу в другому раунді.

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Додамо, що в півфіналі турніру Олександр Хижняк впевнено переміг Сальваторе Кавальяро з Італії (5:0), двічі відправивши суперника в нокдаун. Раніше вони зустрічалися у фіналі Європейських ігор-2019, тоді також перемога була за українцем.

Для Хижняка це вже третя медаль на рівні європейських ігор. До цього була бронза в 2015 році і золото в 2019 році.

Перемога на Європейських іграх-2023 принесла Хижняку також ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть в Парижі.

Збірна України завоювала на Європейських іграх-2023 вже 39 нагород (20 золотих, 11 срібних і 8 бронзових). У загальному медальному заліку "синьо-жовті" посідають третє місце. Лідирує збірна Італії, в активі якої 28 золотих нагород, 24 срібних і 38 бронзових.

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