Данило Заморило у фіналі турніру переміг Султана Муссінова.

У суботу, 1 квітня, українець Данило Заморило завоював золото на міжнародному турнірі з боксу у Литві.

У фіналі у ваговій категорії до 63,5 кг спортсмен з України переміг представника Казахстану Султана Муссінова.

На церемонію нагородження 21-річний боксер вийшов з прапором України на плечах, проте представник організаторів попросив українця прибрати прапор, повідомляє Luckypunch.net.

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У ЗМІ зазначають, що організатори турніру просто дотримувалися протоколу, згідно з яким нікому не можна перебувати з прапором на п'єдесталі пошани.

Офіційно причину такого вчинку організатори ніяк не прокоментували.

Додамо, що турнір був організований Федерацією боксу Литви. Раніше на цьому турнірі золоті медалі завоювали ще два представники України: Юрій Захарєєв і Олександр Хижняк.

Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Василь Ломаченко провів дуель поглядів з американцем Девіном Хейні. 20 травня в Лас-Вегасі Василь спробує відібрати у Хейні титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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