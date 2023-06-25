Українській спортсменці підкорилася висота 1,97 метра.

У неділю, 25 червня, в рамках Європейських ігор-2023, які проходять у Польщі, відбулися змагання зі стрибків у висоту.

Золоту медаль для України в цій дисципліні завоювала Ярослава Магучіх.

21-річній українці підкорилася висота 1,97 метра. Друге місце з результатом 1,94 метра посіла Даніела Станчу з Румунії. Французькій спортсменці Навал Меніке підкорилася висота 1,92 і вона посіла третє місце.

Відео дня

Європейські ігри-2023. Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) - 1,97 м

Даніела Станчу ( Румунія) - 1,94 м

Навал Меніке (Франція ) - 1,92 м

Зазначимо, що українські спортсмени виграли вже 6 медалей на Європейських іграх-2023 в легкій атлетиці: 3 золота, 1 срібло, 2 бронзи.

Всього в активі збірної України 22 медалі (11 золотих, 7 срібних, 4 бронзових). "Синьо-жовті" посідають третє місце в загальному медальному заліку. Лідирує збірна Іспанії, яка завоювала 35 нагород (17 золотих, 8 срібних, 10 бронзових)

Нагадаємо, Європейські ігри-2023 проходять у Польщі з 21 червня по 2 липня. Спортсменів з РФ та Білорусі до участі у змаганнях не допустили через війну в Україні.

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