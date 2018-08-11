Українка Марина Бех завоювала срібну нагороду ЧЄ з легкої атлетики у стрибках у довжину

Лише двома сантиметрами Марина Бех поступилася представниці Німеччини.

Українська легкоатлетка Марина Бех завоювала срібну нагороду на чемпіонаті Європи у стрибках в довжину, повідомляє УНІАН.

Результат української спортсменки - 6 метрів 73 сантиметри, який вона показала у своїй останній, шостій спробі. До останнього моменту Марина змагалася за нагороди з двома британками і в результаті випередила Шейру Проктор з Великобританії на 3 сантиметри (у британки - 6,70). Золото - у представниці Німеччини Малаіки Міхамбо, яка стрибнула на 6 метрів 75 сантиметрів.

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Срібло Марини Бех стало вже сьомою нагородою України на ЧЄ з легкої атлетики-2018. Зокрема, у скарбничці нашої команди два золота, три срібла і дві бронзи.

Нагадаємо, що на минулій першості континенту два роки тому в України була лише одна нагорода - золото Наталі Прищепи.