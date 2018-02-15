Норвежець Бе став олімпійським чемпіоном у чоловічій індивідуальній біатлонній гонці

Знаменитий француз Фуркад залишився без медалей.

В Пхенчхані завершилася чоловіча індивідуальна гонка у біатлоні на 20 км., переможцем якої став норвежець Йоханес Бе, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бе припустився одного промаху на першому і останньому вогневих рубежах, отримав 2 хвилини штрафу, але зумів фінішувати з найкращим результатом - 48 хвилин 03.8 секунди.

На 5,5 секунди від переможця відстав Яків Фак зі Словенії (0 промахів), а бронзу завоював австрієць Домінік Ландентінгер (0) - 14.2 секунди відставання.

До трійки призерів не потрапив знаменитий француз Мартен Фуркад, який посів лише 4-е місце.

На жаль, знову невдало виступили українські біатлоністи. Артем Тищенко зайняв 29-е місце, Володимир Семаков - 31-е, Артем Прима - 46-е і Сергій Семенов - 53-е.