Повідомляється, що один турецький клуб може придбати росіянина.

26-річний російський воротар Матвій Сафонов досі не планує залишати "ПСЖ", навіть після трансферу українського захисника Іллі Забарного з "Борнмута". Але у керівництва клубу інші плани, заявив журналіст Ілмаз Дайчин.

За його словами, ситуація залежить від того, чи буде доступний бразильський футболіст Едерсон, який під час цього літнього трансферного вікна хоче покинути "Манчестер Сіті". "ПСЖ відчайдушно шукає, куди продати Сафонова. Він хоче залишитися в команді, яка грає в Лізі чемпіонів. Якщо Едерсон не буде доступний, думаю, ми ["Галатасарай"] підпишемо Сафонова. Якщо тільки інша команда не підпише", - зазначив він у X (Twitter).

Раніше УНІАН повідомляв, якою була реакція головного тренера паризького клубу на перший матч Забарного. Луїс Енріке відразу помітив, що українець підходить під той стиль гри, який йому подобається.

Крім того, ми також розповідали, що ПСЖ нібито вдалося вмовити Забарного потоваришувати з Сафоновим. "Вони вже хороші друзі в паризькій роздягальні", - написав Paris No Limit...

